Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Філімонов. Фото: УП

Це перформанс та інсталяція — учасник протесту пояснив заворушення під ОП

27 бер 2021, 10:27
999

Протест під ОП у підтримку Сергія Стерненка, який обернувся масштабним вандалізмом, обвинувачений у хуліганстві учасник протестів Сергій Філімонов назвав «перфомансом» і «інсталяцією».

За його словами, акція була аж ніяк не політична, а художня. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Він заявив, що акція була абсолютно мирною. Далі він розповів, у чому сенс мистецької акції, на його думку.

Головною метою інсталяції є створення в певному обсязі експозиційного простору, у якому шляхом нових контекстів і нетривіальних синтетичних і композиційних рішень виникає унікальне багатомірне семантичне поле. А перфоманс — це одна з форм акціонізму, де твором вважають дії автора, за яким глядач може спостерігати в режимі реального часу, — заявив він.


Також він додав, що на акції не була пролита жодна крапля крові.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що двері Офісу президента, постраждалі в результаті мітингу на Банковій 20 березня, нещодавно були продемонстровані в ефірі телеканалу «1+1» заступником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком. Член фракції «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв надіслав главі Офісу президента Андрію Єрмаку депутатське звернення з проханням роз’яснити обставини цих «гастролей».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів