Філімонов. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152360-ce-performans-ta-instalyaciya-uchasnyk-protestu-poyasnyv-zavorushennya-pid-op.html

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Протест під ОП у підтримку Сергія Стерненка, який обернувся масштабним вандалізмом, обвинувачений у хуліганстві учасник протестів Сергій Філімонов назвав «перфомансом» і «інсталяцією».

За його словами, акція була аж ніяк не політична, а художня. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Він заявив, що акція була абсолютно мирною. Далі він розповів, у чому сенс мистецької акції, на його думку.

Головною метою інсталяції є створення в певному обсязі експозиційного простору, у якому шляхом нових контекстів і нетривіальних синтетичних і композиційних рішень виникає унікальне багатомірне семантичне поле. А перфоманс — це одна з форм акціонізму, де твором вважають дії автора, за яким глядач може спостерігати в режимі реального часу, — заявив він.



Також він додав, що на акції не була пролита жодна крапля крові.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що двері Офісу президента, постраждалі в результаті мітингу на Банковій 20 березня, нещодавно були продемонстровані в ефірі телеканалу «1+1» заступником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком. Член фракції «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв надіслав главі Офісу президента Андрію Єрмаку депутатське звернення з проханням роз’яснити обставини цих «гастролей».