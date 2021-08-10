Кролик. Фото: FFI

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Ракурс

Надзвичайно рідкісного кролика вдалося врятувати захисникам природи в Індонезії. Тварину з травмою зловив і сфотографував місцевий фермер, якого відшукали зоозахисники та природоохоронці за допомогою соцмережі Facebook.

Суматранський смугастий кролик відомий тільки за музейними зразками та знімками з фотопасток. Про це повідомляє прес-служба організації Fauna & Flora International (FFI).

Кролик був випадково спійманий місцевим фермером, який зіткнувся з ним на околиці національного парку поруч із річкою, яка тільки що сильно розлилася. У нього була легка травма — можливо, отримана під час повені — але доглядачі парку щасливо випустили його назад у ліс на місці, обраному на основі наявних даних із фотопасток.

Про цю тварину відомо дуже мало. Вчені заявляють, що вона віддає перевагу моховитим пагорбам і передгірним лісам. Єдині екземпляри із Суматри належать до голландського колоніального періоду і знаходяться в Нідерландах, а не в Індонезії.

Втрата середовища проживання і його фрагментація є найсерйознішою загрозу виживанню суматранського смугастого кролика. Національний парк Керінчі-Себлат, мабуть, є одним з останніх збережених місць для життя цього лісового виду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Великій Британії колишня модель Playboy оголосила винагороду в одну тисячу фунтів стерлінгів за повернення викраденого кролика Даріуса, який потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найбільший у світі.