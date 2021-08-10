Масове отруєння сталося в кафе на Київщині. Фото: ukrinform.com

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Спалах сальмонельозу стався у Білій Церкві Київської області — захворіли семеро людей, які вживали готові страви в одному із кафе міста.

Зараз триває епідеміологічне розслідування, а в кафе виявили низку порушень. У закладі не були забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання продуктів та виготовлення вже готових страв. Також під час перевірки виявили прострочену їжу. Виявилося, що персонал закладу не проходив медичне огляд та бактеріологічне обстеження. Про це повідомила прес-служба Білоцерківського відділу Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Експерти відібрали зразки для бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори (змиви з обладнання, готові страви, продовольча сировина, питна вода). Персонал кафе також обстежили на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.

Через інцидент з отруєнням кафе тимчасово закрили, аж поки не будуть усунуті виявлені порушення. Від роботи відсторонили п’ятеро осіб. Із закладу вилучили непридатну для споживання їжу та передали на утилізацію.

Нагадаємо, в готелі «Таємниці Карпат» у селі Яблуниця в Івано-Франківській області сталося масове отруєння. До лікарень потрапили 17 осіб, з яких 16 — діти, які приїхали на відпочинок. Поліція відкрила кримінальне провадження про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.