Шість розстрільних ям НКВС з останками жертв знайшли в Одесі

https://racurs.ua/ua/n158590-shist-rozstrilnyh-yam-nkvs-z-ostankamy-jertv-znayshly-v-odesi.html

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Шість розстрільних ям НКВС із останками жертв виявили археологи в Одесі. За словами місцевого історика-дослідника Олександра Бабича, розстрільні ями розташовані біля Одеського аеропорту. Там у 1937−1941 роках кати НКВС масово розстрілювали ночами й таємно закопували тисячі жертв комуністичних репресій.

Про це Бабич повідомив на власній Фейсбук-сторінці.

По 6 кілометру (Овідіопольського шосе — ред.). На сьогодні, 9 серпня, виявлено шість розстрільних ям. Ями йдуть із інтервалом в 1 м і менше (шалена щільність). Залягання останків починається з 1 м 60 см. Ями правильної форми. Копалися під кількість засуджених до розстрілу напередодні. Щуп показує, що останки лежать у кілька шарів, — зазначив Бабич.

Історик зауважив, що тіла розстріляних присипали мінімально на 20−30 см землею, а потім зверху засипали сміттям. Згодом на звалище сміття навозилося шарами й зарівнювалося, аби приховати місце розстрілів.

За словами Бабича, робота дуже важка. Проте археологи хочуть перезахоронити жертв сталінських злочинів.