Остановили поезд и забросали его камнями неизвестные в Киеве. Фото: zp.ua

https://racurs.ua/n158592-ostanovili-poezd-i-zabrosali-ego-kamnyami-neizvestnye-v-kieve-video.html

Ракурс

Пассажирский поезд в Киеве остановили неизвестные — подложили на колею дерево, из-за этого подвижной состав вынужден был остановиться.

Инцидент произошел между Борщаговской и Берестейской. Вероятно, поезд остановили ромы. После его остановки неизвестные забросали пассажирские вагоны камнями. Соответствующее видео появилось в сети вечером 9 августа. Вполне вероятно, что именно в этот день и случился инцидент. Об этом сообщило сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.

На обнародованных кадрах видно, как похожие на ромов люди забрасывают поезд камнями. Среди неизвестных было много детей.

Пока неизвестно, почему поезд принудительно остановили. В соцсетях пишут, что неподалеку ромы обустроили свой лагерь.

Инцидент с поездом пока не комментировали в полиции Киева «Укрзализныце». Неизвестно, пострадал ли кто-то от нападения.

Напомним, в апреле 2019 года фанаты ФК «Карпаты» разгромили три вагона поезда Львов-Запорожье. В течение путешествия 250 болельщиков нанесли значительный ущерб поезду: они разбили 12 окон, выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов и три огнетушителя.