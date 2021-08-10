Вулкан Етна. Фото: rai News

https://racurs.ua/ua/n158596-vulkan-etna-vybuhnuv-lavou-na-sycyliyi-foto-video.html

Ракурс

Вулкан Етна випустив потужні потоки лави, викидуючи їх повітря з гучним ревом на італійському острові Сицилія.

Виверження сталося в ніч на 9 серпня. Про це повідомляє Rai News.

Етна вибухнув приблизно о 1.40 ночі, завершилося виверження близько 5.00 ранку. Виверження вулкана спричинило землетрус магнітудою 4,5. У соцмережах публікували відео того, як трясуться меблі в будинках.

Вулиці міста Цафферана-Етнеа поряд із найактивнішим вулканом Європи вкрило вулканічним попелом. Від вулкана піднялася хмара диму, тож рейси з аеропорту Катанії у вівторок вранці були відкладені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вулкан Етна знову активний. Сам стовп попелу, який викинув найбільший та найактивніший вулкан Європи, було видно на висоті до 12 тис. м. Вітер відніс вулканічний попіл на місто Катанію.

Джерело: Rai News