Вулкан Этна. Фото: rai news

https://racurs.ua/n158596-vulkan-etna-vzorvalsya-lavoy-na-sicilii-foto-video.html

Ракурс

Вулкан Этна выпустил мощные потоки лавы, выпуская их в воздух с громким ревом на итальянском острове Сицилия.

Извержение произошло в ночь на 9 августа. Об этом сообщает Rai News.

Этна взорвался примерно в 1.40 ночи, завершилось извержение около 5.00 утра. Извержение вулкана спровоцировало землетрясение магнитудой 4,5. В соцсетях публиковали видео того, как трясется мебель в домах.

Улицы города Цафферана-Этне наряду с активным вулканом Европы покрыло вулканическим пеплом. От вулкана поднялось облако дыма, поэтому рейсы из аэропорта Катании во вторник утром были отложены.

Напомним, ранее мы сообщали, что вулкан Этна вновь активен. Сам столб пепла, который выбросил самый активный вулкан Европы, было видно на высоте до 12 тыс. м. Ветер отнес вулканический пепел на город Катанию.

Источник: Rai News