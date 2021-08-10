Компания Илона Маска запустит спутник для показа рекламы в космосе. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n158595-sputnik-dlya-translyacii-reklamy-v-kosmose-otpravit-na-orbitu-ilon-mask.html

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SpaceX «Спейс Икс», американская компания Илона Маска, совместно с канадским стартапом Geometric Energy Corporation запланировали запустить в космос спутник для трансляции рекламы.

Спутник CubeSat с цифровым баннером на одной из его сторон отправят на ракете Falcon 9. Билборд будет сниматься спутником на селфи-палку и транслироваться на сервисах Twitch и YouTube. Об этом сообщает Daily Mail.

Авторы проекта предполагают, что рекламодатели будут платить за размещение рекламы криптовалютой, например Еthereum. Для размещения рекламного баннера будут нужны пять типов токенов, которые будут отвечать за координаты, яркость, цвет и время размещения.

Ожидается, что дисплей будет похож на известные проекты Reddit Place или Satoshi’s Place, где пользователи могли опубликовать собственный «рисунок» размером в пиксель, заплатив за его отображения на сайте. Разработчики полагают, что ряд компаний захочет разместить в космосе свою рекламу. Пока неизвестно, сколько будут стоить такие рекламные услуги.

Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск будет сотрудничать с NASA в рамках важной исследовательской миссии на Юпитер. Ракета его компании Falcon Heavy отправится в космическую миссию вместо Space Launch System, которую разрабатывал Boeing.

Источник: Daily Mail