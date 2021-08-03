Илон Маск построит спутниковую станцию для покрытия Великобритании интернетом. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/n158275-ilon-mask-postroit-sputnikovuu-stanciu-dlya-pokrytiya-velikobritanii-internetom.html

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Илон Маск получил лицензию на строительство наземной спутниковой станции Starlink на острове Мэн.

Эта станция должна обеспечить полное интернет-покрытие по всей Великобритании. Этот проект улучшит широкополосное покрытие сельских районов на севере Британии. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что компания «Старлинк» уже установила спутниковые базы в Бакингемшире и Корнуолле. Планируется построить три наземные станции и сеть спутников на орбите решат проблему с интернетом.

Как известно, первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы. Если проект «Старлинк» будет успешным, то во всем мире люди получат гораздо более быстрый интернет, который предлагают провайдеры.

Спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в 2022 году, эта технология уже доступна по предзаказу.

Напомним, миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск размышляет о поставках WiFi пассажирам самолетов в течение полетов. Также американцы работают над собственным авиационным продуктом, который позволит передавать интернет в самолеты через технологию спутников Starlink.

Источник: Business Insider