Ілон Маск побудує супутникову станцію для покриття Великої Британії інтернетом. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/ua/n158275-ilon-mask-pobuduie-suputnykovu-stanciu-dlya-pokryttya-velykoyi-brytaniyi-internetom.html

Ракурс

Ілон Маск отримав ліценцію на будівництво наземної супутникової станції Starlink на острові Мен.

Ця станція повинна забезпечити повне інтернет-покриття по всій Великій Британії. Цей проект покращить широкосмугове покриття сільських районів на півночі Британії. Про це повідомляє Business Insider.

Зазначається, що компанія «Старлінк» вже встановила супутникові бази у Бакінгемширі та Корнуолі. Три наземні станції та мережа супутників на орбіті вирішать проблему з інтернетом.

Як відомо, перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи. Якщо проект «Старлінк» буде успішним, то у всьому світі люди отримають набагато швидший інтернет, який пропонують провайдери.

Супутниковий інтернет Starlink від SpaceX Ілона Маска може з’явитися в Україні в 2022 році, ця технологія вже доступна до передзамовлення.

Нагадаємо, мільярдер та засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск розмірковує працюють над постачанням WiFi пасажирам літаків протягом польотів. Також американці працюють над власним авіаційним продуктом, який дозволить передавати інтернет у літаки через технологію супутників Starlink.

Джерело: Business Insider