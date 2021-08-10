Компанія Ілона Маска запустить супутник для показу реклами в космосі. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n158595-suputnyk-dlya-translyaciyi-reklamy-v-kosmosi-vidpravyt-na-orbitu-ilon-mask.html

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SpaceX «Спейс Ікс», американська компанія Ілона Маска, спільно з канадським стартапом Geometric Energy Corporation запланували запустити у космос супутник для трансляції реклами.

Супутник CubeSat із цифровим банером на одній з його сторін відправлять на ракеті Falcon 9. Білборд буде зніматися супутником на селфі-палицю і транслюватися на сервісах Twitch і YouTube. Про це повідомляє Daily Mail.

Автори проекту передбачають, що рекламодавці платитимуть за розміщення реклами криптовалютою, наприклад Еthereum. Для розміщення рекламного банера будуть потрібні п’ять типів токенів, які відповідатимуть за координати, яскравість, колір і час розміщення.

Очікується, що дисплей буде схожий на відомі проекти Reddit Place або Satoshi’s Place, де користувачі могли опублікувати власний «малюнок» розміром у піксель, заплативши за його відображення на сайті. Розробники гадають, що низка компаній захоче розмістити в космосі свою рекламу. Наразі невідомо, скільки коштуватимуть такі рекламні послуги.

Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск співпрацюватиме з NASA в рамках важливої ​​дослідницької місії на Юпітер. Ракета його компанії Falcon Heavy відправиться в космічну місію замість Space Launch System, яку розробляв Boeing.

Джерело: Daily Mail