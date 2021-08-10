Тарифи на електрику в Україні рекордно подорожчали

Тарифи на електрику. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n158594-taryfy-na-elektryku-v-ukrayini-rekordno-podorojchaly.html

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Тарифи на електроенергію 2021 зростають — лише за тиждень ціна на електрику підскочила на 20%.

Середньозважена ціна електроенергії в Україні «на добу вперед» (РСВ) за тиждень із 2 по 8 серпня зросла щодо минулого тижня на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-год. Про це свідчать дані держпідприємства «Оператор ринку».

На внутрішньодобовому ринку в торговельній зоні «Об'єднана енергосистема України» ціна на електроенергію за тиждень зросла на 29% — до 3 тис. 269 грн за МВт-год.

Причиною зростання цін на електроенергію називають рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про підвищення максимальних граничних цін продажу електрики.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тарифи на газ 2021 в Україні зростуть на 40−70% взимку через примусове підвищення ціни, яке розпочав НАК «Нафтогаз». Підвищення тарифів може спровокувати кризу.