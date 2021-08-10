Тарифы на электричество в Украине рекордно подорожали

Тарифы. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n158594-tarify-na-elektrichestvo-v-ukraine-rekordno-podorojali.html

Ракурс

Тарифы на электроэнергию 2021 растут — только за неделю цена на электричество подскочила на 20%.

Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине «на сутки вперед» (РСВ) за неделю с 2 по 8 августа выросла по сравнению с прошлой неделей на 19,7%, до 2 тыс. 18,7 грн за МВт-час. Об этом свидетельствуют данные госпредприятия «Оператор рынка».

На внутрисуточном рынке в торговой зоне «Объединенная энергосистема Украины» цена на электроэнергию за неделю выросла на 29% — до 3 тыс. 269 грн за МВт-час.

Причиной роста цен на электроэнергию называют решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) о повышении максимальных предельных цен продажи электричества.

Напомним, ранее мы сообщали, что тарифы на газ 2021 в Украине вырастут на 40−70% зимой из-за принудительного повышения цены, которое начал НАК «Нафтогаз». Повышение тарифов может спровоцировать кризис.