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Ракурс
Уникальный меч известной королевы нашли на Тернопольщине. Фото: Ukraine Arms and Armour Collection Gredunov Evgeniy в Facebook

Уникальный меч известной королевы нашли на Тернопольщине (ФОТО)

10 авг 2021, 12:23
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Уникальный меч нашли археологи в Тернопольской области.

Холодное оружие обнаружили в июне 2021 года. Вскоре его планируют показать на выставке, посвященной казачеству времени Гетмана Сагайдачного и 400-летию битвы под Хотином. Об этом сообщается на странице Ukraine Arms and Armour Collection Gredunov Evgeniy в Facebook.

Есток эпохи прекрасной Боны Сфорцы Миланской из-под Кременца. Вероятно, североитальянской работы, — пояснили археологи.

По информации историков, Бона Мария Сфорца была великой княгиней Литовской, русской и Жемайтийско. Она была женой короля Сигизмунда I Старого короля польского и Великого князя Литовского. Она жила со 2 ноября 1494 года по 19 ноября 1557 года. По происхождению она герцогиня Миланская, неаполитанская принцесса, дочь миланского герцога Джан Галеаццо Сфорца и Изабели Арагонской.

Бона владела многими землями территории Королевства Польского и Великого княжества Литовского. В частности, она имела имение в Кременце. В этом городе она заложила госпиталь, предоставила фундуши для римокатолического прихода. А 4 апреля 1536 года король передал жене кременецкий замок с селами. Королева Бона владела Кременецкой волостью с 1536 по 1556 годы.

Уникальный меч известной королевы нашли на Тернопольщине. Фото: Ukraine Arms and Armour Collection Gredunov Evgeniy в Facebook

Уникальный меч известной королевы нашли на Тернопольщине. Фото: Ukraine Arms and Armour Collection Gredunov Evgeniy в Facebook


Уникальный меч известной королевы нашли на Тернопольщине. Фото: Ukraine Arms and Armour Collection Gredunov Evgeniy в Facebook

Напомним, древнейшую из всех известных мастерских по чеканке монет в мире обнаружили на территорию Китая. Монетная мастерская была построена почти 2500 лет назад, ее нашли в провинции Хэнань археологи из чжэнчжоуского университета Китая.

Источник: Ракурс


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