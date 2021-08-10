Уникальный меч известной королевы нашли на Тернопольщине. Фото: Ukraine Arms and Armour Collection Gredunov Evgeniy в Facebook

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Ракурс

Уникальный меч нашли археологи в Тернопольской области.

Холодное оружие обнаружили в июне 2021 года. Вскоре его планируют показать на выставке, посвященной казачеству времени Гетмана Сагайдачного и 400-летию битвы под Хотином. Об этом сообщается на странице Ukraine Arms and Armour Collection Gredunov Evgeniy в Facebook.

Есток эпохи прекрасной Боны Сфорцы Миланской из-под Кременца. Вероятно, североитальянской работы, — пояснили археологи.

По информации историков, Бона Мария Сфорца была великой княгиней Литовской, русской и Жемайтийско. Она была женой короля Сигизмунда I Старого короля польского и Великого князя Литовского. Она жила со 2 ноября 1494 года по 19 ноября 1557 года. По происхождению она герцогиня Миланская, неаполитанская принцесса, дочь миланского герцога Джан Галеаццо Сфорца и Изабели Арагонской.

Бона владела многими землями территории Королевства Польского и Великого княжества Литовского. В частности, она имела имение в Кременце. В этом городе она заложила госпиталь, предоставила фундуши для римокатолического прихода. А 4 апреля 1536 года король передал жене кременецкий замок с селами. Королева Бона владела Кременецкой волостью с 1536 по 1556 годы.

Напомним, древнейшую из всех известных мастерских по чеканке монет в мире обнаружили на территорию Китая. Монетная мастерская была построена почти 2500 лет назад, ее нашли в провинции Хэнань археологи из чжэнчжоуского университета Китая.