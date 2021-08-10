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Рейтинг партий - «Слуга народа» опережает «ЕС» и ОПЗЖ

Рейтинг партий — «Слуга народа» опережает «ЕС» и ОПЗЖ (ИНФОГРАФИКА)

10 авг 2021, 12:59
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Рейтинг партий возглавляет политсила президента Владимира Зеленского «Слуга народа». За нее готовы проголосовать 26,6% респондентов, участвовавших в опросе общественного мнения, который проводил Центр Разумкова с 29 июля по 4 августа во всех областях Украины, кроме временно оккупированных Россией.

Социологи отметили, что если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.

За «Слугу народа» готовы отдать свой голос 17% всех опрошенных или 26,6% тех, кто определился, за кого голосовать. Помимо политсилы Зеленского, украинцы поддерживают следующие партии:

  • «Европейскую солидарность» — за нее готовы отдать свой голос соответственно 11% и 17% опрошенных;

  • ОПЗЖ — 11% и 16%,

  • ВО «Батькивщину» ˗ 8% и 11%,

  • «Силу и честь» ˗ 4% и 6%,

  • ВО «Свободу» ˗ 2% и 3%,

  • «Украинскую стратегию Гройсмана» ˗ 2% и 3%,

  • Радикальную партию Олега Ляшко ˗ 2% и 3%,

  • «Партию Шария» ˗ 1% и 2%,


  • «Гражданскую позицию» ˗ 1% и 1,5%,

Партии «УДАР Виталия Кличко», «Голос», «За будущее» поддерживают соответственно 1% и 1% респондентов.

Источник: Ракурс


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