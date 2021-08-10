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Николай Чаус, экс-судья Днепровского районного суда Киева заявил, что его похитили и пытались убить.

Об этом говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

4 августа ВАКС проводил заседание в закрытом режиме. Согласно тексту, Чаус заявил, что его похитили и пытались убить.

Чаус поддержал позицию защиты и заявил, что стал жертвой в уголовном производстве о похищении с целью убийства. Он отметил, что убийство не реализовали, потому что он убежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины (СБУ).

Во время заседания суда судья-беглец заявил, что сотрудники НАБУ нарушили нормы УПК Украине, не подав ходатайство о его задержании в ВАКС, одновременно обратившись с ходатайством о применении меры пресечения.

Такие обстоятельства он считает свидетельством предоставления указания работниками НАБУ или САП действовать определенным образом. Следовательно, работники НАБУ нарушили порядок обращения в ВАКС с ходатайством о применении меры пресечения. Следственный судья должен отказать в открытии производства по указанному ходатайству, — говорится в постановлении.

Напомним, ранее мы сообщали, что расследование дела Николая Чауса завершили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Судья беглец требовал и получил неправомерную выгоду в 150 тыс. долл.