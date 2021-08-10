РФ готовится к развертыванию ядерного оружия в Крыму. Фото: rg.ru

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Разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму собирается Российская Федерация, Украина обеспокоена из-за этих намерений.

Именно с опорой на Крым Москва осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке и влияет на Балканы. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время встречи с руководителем американского фонда Jamestown Foundation Гленом Говардом в США, передает пресс-служба Мининтеграции.

Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризовала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия, — отметили в ведомстве.

По словам чиновника, подобная ситуация происходит с газопроводом «Северный поток-2», в результате строительства которого три страны Балтии окажутся под огромным давлением, а также под угрозой оказалась и Польша. Резников убежден, что стоит ужесточить санкции против компаний, воплощающих этот проект, и не допустить его запуска.

По его словам, сейчас важно расширить пакет безопасности для Украины: через развертывание сил ПВО и путем размещения американских подразделений.

Напомним, военные учения Вооруженных сил Российской Федерации проходят на южных регионах РФ. Масштабные батальонные тактические учения проходят в оккупированных Крыму, Северной Осетии и Абхазии с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.