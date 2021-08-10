Мы готовы к полномасштабному вторжению - главнокомандующий ВСУ

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Вооруженные силы Украины готовы обороняться как в случае полномасштабного вторжения страны-оккупанта РФ, так и в случае атак на объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время командно-штабных учений украинской армии, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Мы готовы обороняться и отражать атаки противника как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов, — указал генерал-майор.

По словам Залужного, с 9 по 13 августа одновременно на пяти общевойсковых полигонах и на острове Змеиный идут командно-штабные учения с командованием Объединенных сил и другими органами военного управления ВСУ. Подразделения участвуют в практических действиях.

Во время этих учений средства противовоздушной обороны тренируются отражать воздушное нападение противника, а экипажи авиации осуществляют авиационную поддержку. К маневрам привлечена транспортная, беспилотная, штурмовая и истребительная авиация Воздушных сил ВСУ. В то же время морские пехотинцы и группы спецназа усиленно охраняют остров Змеиный и учатся уничтожать вражеские суда.

Напомним, недавно стало известно, что Россия готовится развернуть ядерное оружие в оккупированном Крыму.