Как начнется учебный год в школах, рассказали в МОН

Шкарлет. Фото: лига

https://racurs.ua/n158609-kak-nachnetsya-uchebnyy-god-v-shkolah-rasskazali-v-mon.html

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Обучение с 1 сентября школьники начнут в обычном полноформатном режиме. Далее формат будет зависеть от эпидемиологической ситуации с коронавирусом и количеством вакцинированных педагогов.

Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телеканала «1+1».

К началу учебного года мы все-таки рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, в школу мы пойдем в полноформатном режиме, — рассказал Шкарлет.

Министр добавил, что вместе с главой Минздрава Виктором Ляшко рассматривал три базовые сценарии обучения. Когда Украина будет в зеленой зоне — это обычный режим полноформатного обучения, но учителя могут выбирать для себя какие-то дополнительные занятия, в частности, по формату Всеукраинской школы онлайн.

Если же будет желтая, оранжевая или красная зона, и в школе будет менее 80% вакцинированных педагогов, обучение будет проходить в дистанционном или смешанном режиме. По состоянию на 15 июля, по данным МОН, в Украине от COVID-19 привито ориентировочно 35% учителей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине могут еще на два месяца продлить срок действия адаптивного карантина, введенного до конца лета в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.