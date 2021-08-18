Не у Віндзорі – з’явилися нові подробиці хрещення доньки принца Гаррі. Фото: AFP

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Принц Гаррі й Меган Маркл хочуть провести таємну церемонію хрещення дочки Лілібет в Каліфорнії.

Герцог і герцогиня Сассекські вирішили «зробити все по-своєму» і не хрестити дитину в Лондоні в присутності королеви Єлизавети, як повідомлялося раніше. Про це пише Daily Mail.

Експерт з питань королівської родини Річард Фіцвільям вважає, що секретна церемонія хрещення не спричинить гарячі суперечки, які супроводжували хрестини Арчі. Такий висновок він зробив на підставі того, що пройшло два місяці після народження дівчинки, а пара досі не опублікувала жодного фото дитини.

Раніше джерела, близькі до герцога і герцогині Сассекських, повідомляли, що принц Гаррі говорив відразу декільком людям, що вони хотіли б хрестити Лілібет, як і її брата, у Віндзорі.

Нагадаємо, доньку принца Гаррі та Меган Маркл офіційно внесли до списку спадкоємців королівського престолу Великої Британії. Нині вона посідає восьме місце в черзі на трон. Її брат Арчі перебуває на сьомому місці, а батько Гаррі — на шостому.

Джерело: Daily Mail