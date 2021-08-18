Не в Виндзоре – появились новые подробности крещения дочери принца Гарри. Фото: AFP

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Принц Гарри и Меган Маркл хотят провести тайную церемонию крещения дочери Лилибет в Калифорнии.

Герцог и герцогиня Сассекские решили «сделать все по-своему» и не крестить ребенка в Лондоне в присутствии королевы Елизаветы, как сообщалось ранее. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперт по вопросам королевской семьи Ричард Фицуильям считает, что секретная церемония крещения не повлечет горячие споры, которые сопровождали крестины Арчи. Такой вывод он сделал на основании того, что прошло два месяца после рождения девочки, а пара до сих пор не опубликовала ни одного фото ребенка.

Ранее источники, близкие к герцогу и герцогине Сассекским, сообщали, что принц Гарри говорил сразу нескольким людям, что они хотели бы крестить Лилибет, как и ее брата, в Виндзоре.

Напомним, дочь принца Гарри и Меган Маркл официально внесли в список наследников королевского престола Великобритании. Сейчас она занимает восьмое место в очереди на трон. Ее брат Арчи находится на седьмом месте, а отец Гарри — на шестом.

Источник:Daily Mail