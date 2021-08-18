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Ракурс
Закроет ли Украина границы из-за штамма «Дельта», рассказал МИД

Закроет ли Украина границы из-за штамма «Дельта», рассказал МИД

18 авг 2021, 12:09
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Закроет ли Украина границы из-за распространения штамма «Дельта» в мире, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он напомнил, что правила въезда в Украину уже усилены — в дальнейшем все будет зависеть от ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Мы уже ужесточили правила въезда на территорию Украины именно из-за штамма «Дельта». Если потребуется, будем внедрять жесткие меры для защиты здоровья украинцев. Впрочем, полное закрытие границ пока не стоит на повестке дня, — подчеркнул глава МИД в эфире «Сніданка з 1+1».


Ранее Кабинет министров продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября. Также Киев ужесточил правила въезда в страну для иностранцев из-за распространения штамма «Дельта». В частности, правительство возобновило обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 для всех невакцинированных при пересечении украинской границы.

Упрощенная система въезда будет действовать только для лиц, которые вакцинировались от коронавируса.

Источник: Ракурс


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