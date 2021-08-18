Когда 60% украинцев останутся без пенсий, сообщили международные эксперты

https://racurs.ua/n158948-kogda-60-ukraincev-ostanutsya-bez-pensiy-soobschili-mejdunarodnye-eksperty.html

Ракурс

В связи с отсутствием настоящей пенсионной реформы через 30 лет 60% пожилых украинцев останутся без государственных пенсий.

Такой прогноз дала Международная организация труда (МОТ). По данным отчета, только 36% граждан Украины в возрасте от 15 до 64 лет платят взносы в государственную пенсионную систему.

Отчет «Будущее пенсионной системы Украины: адекватность, охват и устойчивость» опубликован на сайте МОТ.

Если охват населения уплатой взносов будет находиться на таком низком уровне, то более 60% людей пожилого возраста в 2051 году не будут получать пенсию, связанную с уплатой взносов.

В МОТ пишут, что основными причинами низкого уровня охвата является относительно низкая доля занятости и высокая безработица, в частности, среди молодежи и женщин. Эксперты также указывают на отсутствие регистрации из-за неформальной занятости и занижении реальной заработной платы.

Ранее Всемирный банк прогнозировал, что к 2045 году около 30% украинцев в возрасте 60 лет уже не смогут получать пенсии от государства из-за дефицита действующей в Украине солидарной пенсионной системы.

Специалисты ВБ указывали, что при сохранении нынешней системы средняя сумма пенсии в Украине снизится до показателя в 20% от заработной платы до 2045 года, а число тех, кто не успеет получить необходимый стаж для пенсии, увеличится до 30%.

«Ракурс» сообщал, что в августе правительство изменило процедуру подтверждения стажа для пенсии.