Коли 60% українців залишаться без пенсій, повідомили міжнародні експерти

https://racurs.ua/ua/n158948-koly-60-ukrayinciv-zalyshatsya-bez-pensiy-povidomyly-mijnarodni-eksperty.html

Ракурс

У зв’язку з відсутністю справжньої пенсійної реформи через 30 років 60% літніх українців не матимуть державних пенсій.

Такий прогноз дала Міжнародна організація праці (МОП). За даними звіту, тільки 36% українців від 15 до 64 років платять внески в державну пенсійну систему.

Звіт «Майбутнє пенсійної системи України: адекватність, охоплення і стійкість» опубліковано на сайті МОП.

Якщо охоплення населення сплатою внесків перебуває на такому низькому рівні, то понад 60% людей літнього віку у 2051 році не отримуватимуть пенсію, пов’язану зі сплатою внесків.

В МОП пишуть, що основними причинами низького рівня охоплення є відносно низька участь населення в робочій силі та високе безробіття, зокрема, серед молоді та жінок. Експерти також вказують відсутність реєстрації через неформальність і заниження реальної заробітної плати.

Раніше Всесвітній банк прогнозував, що до 2045 року близько 30% українців у віці 60 років вже не зможуть отримувати пенсії від держави через дефіцит діючої в Україні солідарної пенсійної системи.

Фахівці ВБ вказували, що при збереженні поточної системи середня сума пенсії в Україні знизиться до показника у 20% від заробітної плати до 2045 року, а число тих, хто не встигне отримати необхідний стаж для пенсії, збільшиться до 30%.

«Ракурс» повідомляв, що у серпні уряд змінив процедуру підтвердження стажу для пенсії.