Вплив подій в Афганістані на Україну спрогнозували в РНБО

https://racurs.ua/ua/n158947-vplyv-podiy-v-afganistani-na-ukrayinu-sprognozuvaly-v-rnbo.html

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Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони, заявив, що українські експерти прогнозували події в Афганістані. За його словами, захоплення радикальним ісламістським рухом Талібан влади у Кабулі стало несподіванкою для цивілізованого світу, проте аналітики у Києві попереджали про такий варіант розвитку подій.

Відбулося захоплення влади Талібаном. Захоплення, яке, як сьогодні кажуть представники США, Німеччини, для них було цілком несподіваним… У нас завдяки ситуації, що свого часу туди входив Радянський Союз, є фахівці, вони ще лишилися… Вони нас заздалегідь попереджали, що це станеться, що ця ситуація дуже небезпечна. М’яко кажучи, нам не дуже зрозуміло, чому цивілізований світ не був до цього готовий. Було, умовно кажучи, «намальовано», що так буде, — розповів Данілов в коментарі телеканалу «Україна 24».

Секретар РНБО підтвердив, що складна безпекова ситуація в Афганістані може потягнути за собою погіршення ситуації у Центральній Азії.

Все це матиме вплив безпосередньо і на безпекову та міграційну ситуацію в Україні. Не будемо забувати давно відточені прийоми Росії та Білорусі, які вже неодноразово демонстрували спроможність погіршувати чи впливати негативним чином на безпекову чи міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в ЄС, — підсумував чиновник.

Нагадаємо, Талібан захопив владу в Афганістані на тлі виведення військ США і НАТО з країни. Заступник голови МЗС Євгеній Єнін підтвердив, що Росія може використати ситуацію в Афганістані проти України.