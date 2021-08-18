Своїх не кидаємо – Кулеба розповів про українців, які застрягли в Афганістані. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158943-svoyih-ne-kydaiemo-kuleba-rozpoviv-pro-ukrayinciv-yaki-zastryagly-v-afganistani.html

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Українці в Афганістані й досі не можуть вилетіти з аеропорту Кабула. У Міністерстві закордонних справ (МЗС) запевнили, що роблять все можливе для повернення додому 12 громадян України.

З одним із них по телефону поспілкувався міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це очільник МЗС написав на своїй сторінці у Facebook.

Ми домовилися повністю координувати наші спільні дії. Надскладна ситуація в Афганістані вимагає саме цього — спокою і координації. Ми своїх не кидаємо, — сказав він.

Також він прокоментував інформацію про те, що «Україна кинула напризволяще на базі в Афганістані 12 військовослужбовців». Кулеба назвав такі заяви брехнею і запевнив, що зв’язок з українцями постійно підтримує українське посольство в Таджикистані.

Міністр пояснив, що «просто так взяти й вийти з бази — неможливо», зараз там перебувають сотні людей з громадянством багатьох держав. За його словами, прямої погрози життю та безпеці українців немає.

Кулеба уточнив, що йдеться по колишніх військовослужбовців, які на базі у Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ситуація в Афганістані залишається напруженою через захоплення влади бойовиками руху Талібан. 12 українських військовослужбовців чекають евакуації на військовій базі біля Кабула.