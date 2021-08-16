Росія може використати ситуацію в Афганістані проти України – заява МЗС. Фото: УП

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Ситуація в Афганістані може вплинути й на Україну, заявив заступник голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Євгеній Єнін.

Оскільки світ є достатньо глобалізованим, все це матиме вплив безпосередньо на безпекову і міграційну ситуацію в Україні, — сказав він в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він нагадав, що Росія та Білорусь неодноразово негативно впливали на міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в Європейському Союзі. Єнін запевнив, що влада робить усе можливе, щоб протидіяти потенційній загрозі.

Ми не можемо виключати, що аналогічна ситуація може відбуватися цього разу, що російська сторона скористається максимально можливістю вплинути в негативний спосіб на міграційну ситуацію в Україні, — наголосив він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що український літак зараз перебуває в Афганістані, але не може вилетіти. Наразі 74 українці та члени їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану.

Посольство України встановило з ними зв’язок. Громадянам, які перебувають у небезпеці, радять звернутись на гарячу лінію МЗС або до посольств в Таджикистані та Узбекистані.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба доручив терміново посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан.