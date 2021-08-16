Россия может использовать ситуацию в Афганистане против Украины – заявление МИД

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Ситуация в Афганистане может повлиять и на Украину, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Енин.

Поскольку мир достаточно глобализованный, все это повлияет непосредственно на безопасностную и миграционную ситуацию в Украине, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Он напомнил, что Россия и Беларусь неоднократно негативно влияли на миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в Европейском Союзе. Енин заверил, что власти делают все возможное, чтобы противодействовать потенциальной угрозе.

Мы не можем исключать, что аналогичная ситуация может происходить в этот раз, что российская сторона максимально воспользуется возможностью негативно повлиять на миграционную ситуацию в Украине, — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что украинский самолет сейчас находится в Афганистане, но не может вылететь. 74 украинца и члены их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана.

Посольство Украины установило с ними связь. Гражданам, которые находятся в опасности, советуют обратиться на горячую линию МИДа или в посольства в Таджикистане и Узбекистане.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить посольство Украины в Душанбе, которое отвечает за Афганистан.