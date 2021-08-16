О гигантском астероиде, приближающимся к Земле, предупредило NASA. Фото: hi-news.ru/

https://racurs.ua/n158878-o-gigantskom-asteroide-priblijauschimsya-k-zemle-predupredilo-nasa.html

Ракурс

Ученые предупредили человечество о возможной катастрофе — в сторону Земли движется астероид 2016 AJ193.

Его размер близок к диаметру периметру здания Пентагона (1 тыс. 405 м). Он максимально приблизится к Земле 21 августа. Об этом сообщает NASA.

Специалисты открыли это небесное тело в 2016 году. Изначально ученые предполагали, что астероид вряд ли столкнется с Землей. Однако из-за огромной скорости в 26 км в секунду и при таких размерах есть опасения, что траектория полета каменной глыбы изменится.

Специалисты NASA постоянно мониторят, действительно ли есть угроза от небесного тела AJ193. Вероятность столкновения ничтожно мала. Однако 100% гарантии, что оно не произойдет, никто дать не может.

Напомним, ранее мы сообщали, что риск столкновения 500-метрового астероида Бенну с Землей оценили ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). В ближайшие 150 лет астероид не столкнется с нашей планетой, хотя пройдет относительно близко к Земле.

Источник: The Jerusalem Post