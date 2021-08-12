Риск столкновения астероида Бенну с Землей оценило NASA

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Риск столкновения 500-метрового астероида Бенну, входящего в группу Аполлонов, с Землей оценили ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В ближайшие 150 лет астероид не столкнется с нашей планетой, хотя пройдет относительно близко к Земле. Этот астероид считается одним из самых опасных для планеты, сообщает пресс-служба NASA.

Шанс падения небесного тела массой 140 млн тонн на скорости около 13 км/с не является нулевым. Ученые NASA подсчитали, что вероятность глобального катаклизма — одна на 2700 (0,037%).

Вероятность столкновения немного выросла, но это незначительное изменение, вероятность столкновения практически не изменилась. Я думаю, что в целом ситуация улучшилась, — заявил во время пресс-конференции эксперт центра исследований околоземных объектов NASA в Калифорнии Давид Фарноккиа.

Бенну остается одним из двух главных астероидов, который может упасть на Землю. Кроме него астрономы изучают также астероид 1950 DA.

Самым опасным считается сближение, которое состоится 24 сентября 2182 года.

Напомним, в прошлом году космический аппарат NASA OSIRIS-REx собрал пробы грунта с 500-метрового астероида Бенну. Возвращение зонда на Землю запланировано на 2023 году.