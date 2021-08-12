Ризик зіткнення астероїда Бенну із Землею оцінило NASA

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Ризик зіткнення 500-метрового астероїда Бенну, що входить до групи Аполлонів, із Землею оцінили науковці Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

У найближчі 150 років астероїд не зіткнеться з нашою планетою, хоча пройде відносно близько до Землі. Цей астероїд вважається одним з найнебезпечніших для планети, інформує прес-служба NASA.

Шанс падіння небесного тіла масою 140 млн тонн на швидкості близько 13 км/с не є нульовим. Вчені NASA підрахували, що ймовірність глобального катаклізму — одна на 2700 (0,037%).

Ймовірність зіткнення трохи зросла, але це незначна зміна, ймовірність зіткнення практично не змінилася. Я думаю, що загалом ситуація покращилася, — заявив під час прес-конференції експерт центру досліджень навколоземних об'єктів NASA в Каліфорнії Давід Фарноккіа.

Бенну залишається одним з двох головних астероїдів, який може впасти на Землю. Окрім нього астрономи вивчають також астероїд 1950 DA.

Найнебезпечнішим вважається зближення, що відбудеться 24 вересня 2182 року.

Нагадаємо, торік космічний апарат NASA OSIRIS-REx зібрав проби ґрунту з 500-метрового астероїда Бенну. Повернення зонда на Землю заплановано на 2023 рік.