В Украине 13 августа ожидается солнечная погода, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 13 августа будет солнечной с умеренными значениями температуры днем и уже довольно свежими ночами и по утрам.

Причиной этого является влияние антициклона ELFI. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В то же время на восточной частью Черного моря уже образуется локальный циклон, влияние которого (интенсивные осадки и порывы ветра) будет ощутимо в районе Керченского пролива, а отдельные кратковременные дожди затронут некоторые юго-восточные области Украины.

Таким образом, в большинстве регионов Украины осадков не ожидается, лишь в Запорожской, Донецкой, Луганской области и в Крыму местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью составит +10…+15° (на юге и востоке страны +16…+21°), днем — +23…+28°. В Карпатах — ночью +5…+10°, днем +17…+22°.

Погода в Киеве 13 августа будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +13…+15°, днем — +25…+27°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове также ожидается без осадков в течение суток. Ночью и утром — слабый туман. Столбики термометров ночью опустятся до +8…+13°, днем — поднимутся до +23…+28°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков в течение суток. Термометры ночью покажут +16…+18°, днем — +27…+29°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре предполагает отсутствие осадков. Ночью температура воздуха составит +14…+16°, днем — +26…+28°. Ветер северо-западный, 7 -12 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +15…+17°, днем — +15…+27°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков. Ожидается температура воздуха +10…+12° ночью и +25…+27° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 13 августа будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.