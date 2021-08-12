В Україні 13 серпня очікується сонячна погода, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Україні 13 серпня буде сонячною із помірними значеннями температури вдень та вже доволі свіжими ночами та ранками.

Причиною цього є вплив антициклону ELFI. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Водночас на східною частиною Чорного моря вже утворюється локальний циклон, вплив якого (інтенсивні опади та пориви вітру) буде відчутно в районі Керченської протоки, а окремі короткочасні дощі зачеплять деякі південно-східні області України.

Таким чином, у більшості регіонів України опади не очікуються, лише у Запорізькій, Донецькій, Луганській області та в Криму місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Температура повітря вночі становитиме +10…+15° (на півдні та сході країни +16…+21°), вдень — +23…+28°. У Карпатах — вночі +5…+10°, вдень +17…+22°.

Погода в Києві 13 серпня буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме +13…+15°, вдень — +25…+27°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також очікується без опадів протягом доби. Вночі та вранці — слабкий туман. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +8…+13°, вдень — піднімуться до +23…+28°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів протягом доби. Термометри вночі покажуть +16…+18°, вдень — +27…+29°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі передбачає відсутність опадів. Вночі температура повітря становитиме +14…+16°, вдень — +26…+28°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові також буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +15…+17°, вдень — +15…+27°. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів. Очікується температура повітря +10…+12° вночі та +25…+27° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 13 серпня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.