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Ракурс
Штормове. Фото: istock

Штормове попередження оголосили в Україні — де чекати на негоду (КАРТА)

12 сер 2021, 10:02
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Штормове попередження в Україні оголосили сьогодні, 12 серпня. Погіршення погоди, шквали та грози вируватимуть південно-східних регіонах України.

Вітер сягатиме 15−20 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.


Штормове попердження в Україні. Карта: Укргідрометцентр

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), вдень 12 серпня можливі значні грози, оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Джерело: Ракурс


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