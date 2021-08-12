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Штормове. Фото: istock
Штормове попередження оголосили в Україні — де чекати на негоду (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n158692-shtormove-poperedjennya-ogolosyly-v-ukrayini-de-chekaty-na-negodu-karta.htmlРакурс
Штормове попередження в Україні оголосили сьогодні, 12 серпня. Погіршення погоди, шквали та грози вируватимуть південно-східних регіонах України.
Вітер сягатиме 15−20 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), вдень 12 серпня можливі значні грози, оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
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