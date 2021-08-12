Новий температурний рекорд зафіксували в Європі. Фото: 1news.com.ua

https://racurs.ua/ua/n158691-novyy-temperaturnyy-rekord-zafiksuvaly-v-ievropi.html

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Новий температурний рекорд Європи зафіксували на італійському острові Сицилія — там температура сягнула 48,8°C. Востаннє таку високу температуру фіксували 44 роки тому.

Новий рекорд офіційно підтвердив місцевий агрометеорологічний центр Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, попередній температурний рекорд Європи зафіксували в Афінах (Греція) у 1977 році. Тоді температура піднялась до 48 °C.

У багатьох районах Італії очікується температура до 40 °C до кінця тижня. За останню добу італійські пожежники провели понад 3 тис. операцій з ліквідації осередків вогню у Сицилії та Калабрії.

Рекордні показники температури зафіксували на фоні хвилі спеки, яка накрила територію Середземномор’я. Там тривають масові лісові пожежі, зокрема через суху погоду та вітри.

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