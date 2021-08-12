Вертоліт розбився в Росії – є загиблі та врятовані

https://racurs.ua/ua/n158690-vertolit-rozbyvsya-v-rosiyi-ie-zagybli-ta-vryatovani.html

Ракурс

Авіакатастрофа сьогодні, 12 серпня, сталася в Росії. Вертоліт Мі-8 розбився на Камчатці, загинули вісім людей, включаючи одного члена екіпажу.

Повітряне судно летіло за маршрутом Петропавловськ-Камчатський — Курильське озеро. Вертоліт впав в озеро на території Кроноцького заповідника, повідомляють російські ЗМІ.

На борту вертольоту знаходилися 13 туристів, включаючи дитину, і троє членів екіпажу. Вісім осіб вдалося врятувати.

Після краху уламки повітряного судна одразу ж пішли під воду. Шести пасажирам і двом членам екіпажу — ймовірно, другому пілотові та бортмеханіку — вдалося вибратися з вертольота і виплисти на поверхню.

Співробітники заповідника відзначають, що температура води в озері — близько 5−6 градусів, довго в ній перебувати неможливо.

Слідчі вже порушили кримінальну справу за порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Є кілька версій причин аварії вертольоту — складні метеоумови, відмова двигунів і помилки пілотування.

Нагадаємо, 10 серпня літак впав неподалік від столиці Румунії Бухарест. Двоє осіб, які перебували на борту приватного легкомоторного повітряного судна, дістали травми. Інцидент стався у полі біля містечка Кітіла.