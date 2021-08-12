Вертолет разбился в России – есть погибшие и выжившие. Фото: Риа Новости

https://racurs.ua/n158690-vertolet-razbilsya-v-rossii-est-pogibshie-i-vyjivshie.html

Ракурс

Авиакатастрофа сегодня, 12 августа, произошла в России. Вертолет Ми-8 разбился на Камчатке, погибли восьми человек, включая одного члена экипажа.

Воздушное судно летело по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро. Вертолет рухнул в озеро на территории Кроноцкого заповедника, сообщают российские СМИ.

На борту вертолета находились 13 туристов, включая ребенка, и трое членов экипажа. Восемь человек удалось спасти.

После крушения обломки воздушного судна сразу же ушли под воду. Шести пассажирам и двум членам экипажа — предположительно, второму пилоту и бортмеханику — удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность.

Сотрудники заповедника отмечают, что температура воды в озере — около 5−6 градусов, долго в ней находиться невозможно.

Следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Есть несколько версий причин крушения вертолета — сложные метеоусловия, отказ двигателей и ошибки пилотирования.

Напомним, 10 августа самолет упал неподалеку от столицы Румынии Бухареста. Два человека, находившиеся на борту частного легкомоторного воздушного судна, получили травмы. Инцидент произошел в поле около городка Китила.