Самолет упал в Румынии, есть раненые

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Ракурс

Самолет упал неподалеку от столицы Румынии Бухареста во вторник, 10 августа. Два человека, находившиеся на борту частного легкомоторного воздушного судна, получили травмы.

Инцидент произошел в поле около городка Китила. Об этом сообщает местное издание Digi24.

После сообщения об авиакатастрофе туда прибыли пожарные машины, реанимационные бригады и вертолет спасательных служб.

Два пассажира самолета — 38-летний и 72-летний мужчины, получили травмы, однако находились в сознании. Один из них был госпитализирован вертолетом, другой — скорой помощью.

О вероятных причинах аварии пока не сообщается.

Источник: Digi24