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Самолет упал в Румынии, есть раненые
Самолет упал в Румынии, есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n158614-samolet-upal-v-rumynii-est-ranenye-foto-video.htmlРакурс
Самолет упал неподалеку от столицы Румынии Бухареста во вторник, 10 августа. Два человека, находившиеся на борту частного легкомоторного воздушного судна, получили травмы.
Инцидент произошел в поле около городка Китила. Об этом сообщает местное издание Digi24.
После сообщения об авиакатастрофе туда прибыли пожарные машины, реанимационные бригады и вертолет спасательных служб.
Два пассажира самолета — 38-летний и 72-летний мужчины, получили травмы, однако находились в сознании. Один из них был госпитализирован вертолетом, другой — скорой помощью.
О вероятных причинах аварии пока не сообщается.
Источник: Digi24
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