Авария на металлургическом комбинате произошла в Мариуполе. Фото: livejournal.com

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Авария на металлургическом предприятии произошла в Мариуполе вчера, 9 августа.

ЧП возникло на аглофабрике ПАО «ММК имени Ильича», в результате его пятеро рабочих получили термические ожоги. Пострадали заместитель начальника одного из цехов, старший мастер и мастер, а также два электромонтера. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Впоследствии выяснилось, что при выполнении работ по ремонту оборудования произошел выброс горячей пыли из агломератной машины. Пострадавших доставили в ожоговое отделение городской больницы.

Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время проводятся следственные действия, чтобы установить всех причастных к происшествию.

Напомним, 20 июля под городом Ровно на заводе «Ривнеазот» произошла авария. В результате инцидента над заводом образовалось огромное оранжевое облако, которое разносил ветер. В полиции заявили, что аварию повлекло несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя