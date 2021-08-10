Аварія на металургійному комбінаті сталася в Маріуполі. Фото: livejournal.com

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Ракурс

Аварія на металургійному підприємстві сталася в Маріуполі вчора, 9 серпня.

Надзвичайна подія виникла на аглофабриці ПАТ «ММК імені Ілліча», внаслідок її п’ятеро робітників дістали термічні опіки. Постраждали заступник начальника одного з цехів, старший майстер і майстер, а також два електромонтери. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

Згодом з’ясувалося, що при виконанні робіт з ремонту обладнання стався викид гарячого пилу з агломератної машини. Постраждалих доставили в опікове відділення міської лікарні.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України). Наразі проводяться слідчі дії, щоб встановити всіх причетних до події.

Нагадаємо, 20 липня під містом Рівне на заводі «Рівнеазот» сталася аварія. Внаслідок інциденту над заводом утворилася величезна помаранчева хмара, яку розносив вітер. У поліції заявили, що аварію спричинила невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника.