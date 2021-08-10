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Ракурс
Літак впав у Румунії, є поранені

Літак впав у Румунії, є поранені (ФОТО, ВІДЕО)

10 сер 2021, 15:30
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Літак впав неподалік від столиці Румунії Бухареста у вівторок, 10 серпня. Двоє осіб, які перебували на борту приватного легкомоторного повітряного судна, дістали травми.

Інцидент стався у полі біля містечка Кітіла. Про це інформує місцеве видання Digi24.

Після повідомлення про авіакатастрофу туди прибули пожежні машини, реанімаційні бригади та гелікоптер рятувальних служб.

Двоє пасажирів літака — 38-річний та 72-річний чоловіки, дістали травми, проте перебували у свідомості. Одного з них госпіталізували гелікоптером, іншого — швидкою.


Про ймовірні причини аварії наразі не повідомляється.

Джерело: Digi24

Джерело: Ракурс


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