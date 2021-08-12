Российские наемники убили местного и ранили бойца ВСУ на Донбассе

Война на Донбассе. Фото: Штаб ООС

https://racurs.ua/n158689-rossiyskie-naemniki-ubili-mestnogo-i-ranili-boyca-vsu-na-donbasse.html

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Война на Донбассе продолжается. Наемники РФ обстреляли населенный пункт, повредили частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

За сутки оккупанты восемь раз нарушили режим «тишины». Об этом сообщили в штабе ООС.

У Новомихайловки и Новоселовки Второй они обстреливали украинские позиции из артиллерии калибра 122-мм. В результате обстрела Новоселовки Второй погиб мужчина 1935 года рождения. В населенном пункте повреждены дома жителей и прилегающие домохозяйства.

Также оккупанты били вблизи Луганского, Песок и Мироновского из тяжелой артиллерии. Один украинский военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксировали вражеского дрона — он пересек линию разграничения. Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики российско-террористических войск 11 августа, около 4.00 обстреляли село Новомихайловка Донецкой области. В результате было повреждено территорию фермы и линию электропередач, из-за чего, кроме Новомихайловки, также обесточены населенные пункты Тарамчук, Славное и Сладкое.