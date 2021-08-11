Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия обстрела на Донбассе, фото: штаб ООС
Боевики обстреляли ферму на Донбассе — фото разрушенийhttps://racurs.ua/n158664-boeviki-obstrelyali-fermu-na-donbasse-foto-razrusheniy.htmlРакурс
На Донбассе боевики российско-террористических войск сегодня, 11 августа, около 4.00 обстреляли село Новомихайловка Донецкой области.
В результате были повреждены территория фермы и линия электропередач, из-за чего, кроме Новомихайловки, также были обесточены населенные пункты Тарамчук, Славное и Сладкое. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).
Обстрел осуществлялся со стороны оккупированного села Трудовое, из артиллерийских систем калибра 122 мм были выпущены не менее 24 снарядов.
Оккупанты сознательно прибегают к провокационным обстрелам, увеличивая количество нарушений с применением запрещенного вооружения, — подчеркивается в сообщении. — Такие действия оккупантов свидетельствуют о нежелании ЗФ РФ выполнять Минские договоренности и придерживаться всеобъемлющего режима прекращения огня.
Отмечается, что обо всех зафиксированных нарушениях сообщено СММ ОБСЕ и органам досудебного расследования Украине.
Напомним, недавно в результате обстрела на Донбассе погиб мирный житель.
.