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Ракурс
Последствия обстрела на Донбассе, фото: штаб ООС

Боевики обстреляли ферму на Донбассе — фото разрушений

11 авг 2021, 15:35
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На Донбассе боевики российско-террористических войск сегодня, 11 августа, около 4.00 обстреляли село Новомихайловка Донецкой области.

В результате были повреждены территория фермы и линия электропередач, из-за чего, кроме Новомихайловки, также были обесточены населенные пункты Тарамчук, Славное и Сладкое. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Обстрел осуществлялся со стороны оккупированного села Трудовое, из артиллерийских систем калибра 122 мм были выпущены не менее 24 снарядов.

Оккупанты сознательно прибегают к провокационным обстрелам, увеличивая количество нарушений с применением запрещенного вооружения, — подчеркивается в сообщении. — Такие действия оккупантов свидетельствуют о нежелании ЗФ РФ выполнять Минские договоренности и придерживаться всеобъемлющего режима прекращения огня.

Отмечается, что обо всех зафиксированных нарушениях сообщено СММ ОБСЕ и органам досудебного расследования Украине.


Последствия обстрела на Донбассе, фото: штаб ООС

Напомним, недавно в результате обстрела на Донбассе погиб мирный житель.

Источник: Ракурс


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