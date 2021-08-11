Из-за обстрелов боевиков погиб мирный житель на Донбассе

https://racurs.ua/n158643-iz-za-obstrelov-boevikov-pogib-mirnyy-jitel-na-donbasse.html

Ракурс

В Донецкой области оккупанты обстреляли село Новоселовка Вторая. Вследствие обстрелов погиб местный житель.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Трагическая весть из села Новоселовка Вторая: в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения, — написал глава области.

Он добавил, что на место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее мы сообщали, что война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских бойцов. В госпитале умер один из военных, раненный в результате вражеских обстрелов.

По состоянию 7.00 11 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

Боевых потерь среди наших защитников нет. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.