Умер боец ВСУ, получивший ранения на Донбассе

https://racurs.ua/n158633-umer-boec-vsu-poluchivshiy-raneniya-na-donbasse.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских бойцов. В госпитале умер один из военных, раненный в результате вражеских обстрелов.

Еще два других воина находятся в медицинском учреждении, их состояние — удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил (ООС).

За прошедшие сутки, 10 августа на Донбассе было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию 7.00 11 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

Боевых потерь среди наших защитников нет. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе в результате совершенного оккупантами обстрела 10 августа огнестрельные осколочные ранения получили трое украинских военнослужащих.