Оккупанты продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n158624-voyna-na-donbasse-raneny-troe-ukrainskih-voennyh.html

Ракурс

На Донбассе в результате совершенного оккупантами обстрела сегодня, 10 августа, огнестрельные осколочные ранения получили трое украинских военнослужащих.

Состояние здоровья одного из раненых военных тяжелое, у еще двух — удовлетворительное. Об этом сообщается на странице в соцсети Фейсбук штаба операции Объединенных сил (ООС).

О действиях российско-террористических войск сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Всего с начала сегодняшних суток, 10 августа, зафиксированы четыре обстрела:

вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты дважды применили артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы 82-го калибра;

в направлении Невельского враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки боевики обстреляли украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.