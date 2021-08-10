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Ракурс
Оккупанты продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, фото: «Украинская правда»

Война на Донбассе — ранены трое украинских военных

10 авг 2021, 18:52
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На Донбассе в результате совершенного оккупантами обстрела сегодня, 10 августа, огнестрельные осколочные ранения получили трое украинских военнослужащих.

Состояние здоровья одного из раненых военных тяжелое, у еще двух — удовлетворительное. Об этом сообщается на странице в соцсети Фейсбук штаба операции Объединенных сил (ООС).

О действиях российско-террористических войск сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Всего с начала сегодняшних суток, 10 августа, зафиксированы четыре обстрела:


  • вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты дважды применили артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы 82-го калибра;
  • в направлении Невельского враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Марьинки боевики обстреляли украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, — отмечается в сообщении.

Источник: Ракурс


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