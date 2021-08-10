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Оккупанты продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, фото: «Украинская правда»
Война на Донбассе — ранены трое украинских военныхhttps://racurs.ua/n158624-voyna-na-donbasse-raneny-troe-ukrainskih-voennyh.htmlРакурс
На Донбассе в результате совершенного оккупантами обстрела сегодня, 10 августа, огнестрельные осколочные ранения получили трое украинских военнослужащих.
Состояние здоровья одного из раненых военных тяжелое, у еще двух — удовлетворительное. Об этом сообщается на странице в соцсети Фейсбук штаба операции Объединенных сил (ООС).
О действиях российско-террористических войск сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Всего с начала сегодняшних суток, 10 августа, зафиксированы четыре обстрела:
- вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты дважды применили артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы 82-го калибра;
- в направлении Невельского враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Марьинки боевики обстреляли украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, — отмечается в сообщении.
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