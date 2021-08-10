Окупанти продовжують порушувати домовленості про припинення вогню, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n158624-viyna-na-donbasi-poraneno-troh-ukrayinskyh-viyskovyh.html

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На Донбасі в результаті здійсненого окупантами обстрілу сьогодні, 10 серпня, вогнепальні осколкові поранення дістали троє українських військовослужбовців.

Стан здоров’я одного з поранених військових тяжкий, у ще двох — задовільний. Про це повідомляється на сторінці у соцмережі Фейсбук штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Про дії російсько-терористичних військ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Загалом з початку сьогоднішньої доби, 10 серпня, зафіксовано чотири обстріли:

поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти двічі застосували артилерійські системи калібру 122-мм та міномети 82-го калібру;

у напрямку Невельського ворог відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Мар’їнки бойовики обстріляли українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.