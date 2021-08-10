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Ракурс
Окупанти продовжують порушувати домовленості про припинення вогню, фото: «Українська правда»

Війна на Донбасі — поранено трьох українських військових

10 сер 2021, 18:52
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На Донбасі в результаті здійсненого окупантами обстрілу сьогодні, 10 серпня, вогнепальні осколкові поранення дістали троє українських військовослужбовців.

Стан здоров’я одного з поранених військових тяжкий, у ще двох — задовільний. Про це повідомляється на сторінці у соцмережі Фейсбук штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Про дії російсько-терористичних військ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Загалом з початку сьогоднішньої доби, 10 серпня, зафіксовано чотири обстріли:


  • поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти двічі застосували артилерійські системи калібру 122-мм та міномети 82-го калібру;
  • у напрямку Невельського ворог відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Мар’їнки бойовики обстріляли українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, — зазначається в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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