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Окупанти продовжують порушувати домовленості про припинення вогню, фото: «Українська правда»
Війна на Донбасі — поранено трьох українських військовихhttps://racurs.ua/ua/n158624-viyna-na-donbasi-poraneno-troh-ukrayinskyh-viyskovyh.htmlРакурс
На Донбасі в результаті здійсненого окупантами обстрілу сьогодні, 10 серпня, вогнепальні осколкові поранення дістали троє українських військовослужбовців.
Стан здоров’я одного з поранених військових тяжкий, у ще двох — задовільний. Про це повідомляється на сторінці у соцмережі Фейсбук штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
Про дії російсько-терористичних військ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Загалом з початку сьогоднішньої доби, 10 серпня, зафіксовано чотири обстріли:
- поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти двічі застосували артилерійські системи калібру 122-мм та міномети 82-го калібру;
- у напрямку Невельського ворог відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Мар’їнки бойовики обстріляли українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, — зазначається в повідомленні.
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