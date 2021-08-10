У низці регіонів України очікуються грози

https://racurs.ua/ua/n158623-grozy-u-nyzci-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-11-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 11 серпня зазнаватиме із південного заходу впливу поля зниженого тиску з фронтальними розділами, хмарними системами та короткочасними дощами, а із заходу — впливатиме антициклон ELFI, який принесе більше літнього сонця.

Певної свіжості додаватиме легкий вітерець із півночі та північного заходу️. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У південно-східній частині країни можливі короткочасні дощі та грози, вдень в окремих районах — град та шквали 15−20 м/с. На решті території без опадів, лише вдень у західних, Сумській та Харківській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура повітря вночі становитиме +13…+18°, вдень — +24…+29° (на півдні та сході країни вночі +17…+22°, вдень — +28…+33°).

Погода в Києві 11 серпня буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме +16…+18°, вдень — +27…+29°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде без опадів вночі, вранці та вдень — короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +13…+15°, вдень — піднімуться до +24…+26°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів протягом доби. Термометри вночі покажуть +19…+21°, вдень — +29…+31°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі передбачає відсутність опадів вночі та дощ вдень, можливі грози. Вночі температура повітря становитиме +17…+19°, вдень — +27…+29°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові також буде з без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +20…+22°, вдень — +29…+31°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Очікується температура повітря +14…+16° вночі та +27…+29° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 8 серпня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.