В ряде регионов Украины ожидаются грозы

https://racurs.ua/n158623-grozy-v-ryade-regionov-pogoda-v-ukraine-na-11-avgusta-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 11 августа будет подвергаться с юго-запада влиянию поля пониженного давления с фронтальными разделами, облачными системами и кратковременными дождями, а с запада — будет влиять антициклон ELFI, который принесет больше летнего солнца.

Определенной свежести добавлять легкий ветерок с севера и северо-запада. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В юго-восточной части страны возможны кратковременные дожди и грозы, днем ​​в отдельных районах — град и шквалы 15−20 м/с. На остальной территории без осадков, только днем в западных, Сумской и Харьковской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Температура воздуха ночью составит +13…+18°, днем — +24…+29° (на юге и востоке страны ночью +17…+22°, днем — +28…+33°).

Погода в Киеве 11 августа будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +16…+18°, днем — 27…+29°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет без осадков ночью, утром и днем — кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром ожидается слабый туман. Столбики термометров ночью опустятся до +13…+15°, днем — поднимутся до +24…+26°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков в течение суток. Термометры ночью покажут +19…+21°, днем — +29…+31°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре предполагает отсутствие осадков ночью и дождь днем, возможны грозы. Ночью температура воздуха составит +17…+19°, днем — +27…+29°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также будет с без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +20…+22°, днем — +29…+31°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +14…+16° ночью и +27…+29° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 8 августа будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.