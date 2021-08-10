Новый вид «растения-хищника» обнаружен в Канаде

https://racurs.ua/n158622-novyy-vid-rasteniya-hischnika-obnarujen-v-kanade-foto.html

Ракурс

Новый вид «растения-хищника» обнаружили в Канаде ботаники из Университета Британской Колумбии. Растение носит имя Triantha occidentalis, оно питается насекомыми.

Об этом сообщает NPR.

Вид Triantha occidentalis описывали в научной литературе еще в 1879 году, однако до сегодня никто не понимал, что он использует липкие стебли для отлова и поедания насекомых. Таким образом Triantha occidentalis стал первым новым плотоядным растением, открытым за последние около 20 лет.

Мы даже не подозревали, что это растение было плотоядным. Оно не было найдено в каком-то экзотически-тропическом месте, а росло неподалеку Ванкувера. Вы могли буквально пешком дойти из Ванкувера в это поле (где обнаружили растение — ред.), — отметил ботаник Шон Грэм.



На сегодня в мире известно менее тысячи видов плотоядных растений. Они, как правило, растут в местах с большим количеством солнца и воды, но бедных на питательные вещества.